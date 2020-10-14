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У Києві посилили заходи безпеки через святкування Дня захисника України

Автор: РБК-Україна

Через святкування Дня захисника України в Києві посилили заходи безпеки. На вулиці вийшли патрулі поліції та Національної гвардії, людей попереджають про можливі вибіркові перевірки.

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Про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає прес-служба столичного главку.

За його словами, сьогодні в центрі Києва пройдуть ходи, молебень і велопробіг до Дня захисника України. Перед їх початком сапери перевірили місця скупчення громадян і маршрути їх руху. Для швидкого реагування поліція сформувала додаткові групи, які чергують у посиленому режимі. Також посилено охорону на станціях метро.

"При необхідності правоохоронці будуть проводити вибіркові поверхневі перевірки громадян. У зв'язку з цим, просимо з розумінням поставитися до таких превентивних заходів, оскільки це робиться для безпеки громадян. Закликаємо учасників та організаторів акцій дотримуватися вимог чинного законодавства", - додав Крищенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києві на День захисника України обмежать рух транспорту.

Зазначимо, у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав відмовитися від масових заходів.

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