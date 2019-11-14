У Києві троє невідомих спалили магазин

У ніч на 14 листопада, на вулиці Амвросія Бучми у столиці троє невідомих спалили один з мережевих магазинів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Повідомляється, що близько 2:50 ночі невідомі облили двері і вікна магазину горючою сумішшю і підпалили. Вогонь швидко охопив фасад закладу, також був ризик загоряння квартир зверху. На місце незабаром виїхала поліція і рятувальники.

Підозрювані зникли з місця події, поліція приступила до їх пошуку. Пожежникам вдалося ліквідувати вогонь. Згоріла вивіска і вітрина магазину, також закоптило балкони декількох квартир на другому поверсі. На місце прибула слідчо-оперативна група, деталі події встановлюються.

За даними видання, пізніше в різних районах столиці група чоловіків влаштувала пожежі в магазинах цієї мережі.

Фото з місця події (kiev.informator.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві невідомі обстріляли вітрини магазину взуття Carlo Pazolini, а також перед входом в магазин написали фарбою "Москалі". Магазин є російським бредном взуття.

Нагадаємо, раніше в столиці на вулиці Боровій відбулася стрілянина, в результаті якої було госпіталізовано людини. Між двома чоловіками виникла суперечка.