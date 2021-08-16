У Києві тричі масштабно перекриватимуть рух через репетиції військового параду

Графік перекриття руху 18, 20, 22 серпня

З 15:30 до 18:00 тимчасово обмежать рух транспорту на:

вул. Академіка Туполєва,

просп. Перемоги,

Маршала Рибалка,

вул. В’ячеслава Чорновола,

вул. Старовокзальній,

вул. Жилянській,

вул. Антоновича.

З 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху на:

вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик),

вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності),

вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.),

Петрівській Алеї,

Парковій дорозі,

Володимирському узвозі,

Боричевому узвозі,

вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу),

Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької).

З 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) обмеження руху на:

вул. Нижній Вал,

вул. Глибочицькій,

Глибочицькому проїзді,

вул. В’ячеслава Чорновола,

просп. Перемоги,

вул. Старовокзальній,

вул. Жилянській,

вул. Антоновича.

Графік перекриття руху 24 серпня

З 06:00 до 08:00 перекриття руху транспорту на:

вул. Академіка Туполєва,

просп. Перемоги,

Маршала Рибалка,

вул. В’ячеслава Чорновола,

вул. Старовокзальній,

вул. Жилянській,

вул. Антоновича.

З 06:00 до 12:00 перекриють рух транспорту на:

вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик).

З 06:00 до 16:00 орієнтовно обмеження руху на:

вул. Хрещатик,

вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності),

Володимирському узвозі,

вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.),

Петрівській Алеї,

Парковій дорозі.

Крім цього, можливі обмеження руху під час заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона:

із 22 до 24 серпня – на Парковій дорозі;

– на Парковій дорозі; із 06:00 20 серпня до 24 серпня – на вул. Михайла Грушевського;

– на вул. Михайла Грушевського; із 06:00 23 серпня до закінчення заходів - на вул. Володимирській (на ділянці від вул. Великої Житомирської до б-ру Тараса Шевченка), вул. Богдана Хмельницького (на ділянці від вул. Леонтовича до вул. Рєпіна), вул. Ярославів Вал (на ділянці від вул. Івана Франка до вул. Володимирської), вул. Миколи Лисенка, вул. Малій Житомирській (на ділянці від Володимирського проїзду до Михайлівського пров.).

Окрім того, 18, 20, 22 серпня буде обмежено доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту на Трухановому острові.

Також окремо відомство повідомить про зміни руху громадського транспорту в столиці.