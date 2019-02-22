У Києві трьом патрульним оголосили підозру після смерті затриманого

Патрульних підозрюють у перевищенні повноважень

В Киеве трем патрульным объявили подозрения в превышении служебных полномочий после смерти задержанного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что 17 февраля патрульные выехали по вызову о нарушении общественного порядка. На месте происшествия выявили агрессивно настроенного молодого человека, который, по их предположению, находился под действием токсичных или наркотических веществ. Нарушителя задержали после того, как он начал оказывать сопротивление.

Также сообщается, что патрульные решили отвезти задержанного в Вышгород, где он проживает.

"В связи с тем, что мужчина постоянно пытался выйти из машины и не желал ехать домой, патрульные высадили его из машины на подъезде к Вышгороду. Утром местные жители обнаружили труп. По предварительному осмотру судебно-медицинского специалиста - мужчина умер от переохлаждения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Госбюро расследований по согласованию ГПУ сообщило трем патрульным о подозрении в превышении служебных обязанностей, что привело к смерти потерпевшего.

Напомним, сегодня стало известно, что в Сумах заместителю городского головы Александру Журбе объявили подозрение из-за смерти ребенка в лифте в начале января.

До этого в Киеве задержали полковника полиции за организацию преступной группы.