У Києві трьох людей звинувачують у розкраданні 14 млн гривень на реконструкції парку

Київська прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, ймовірно причетних до розкрадання 14 млн гривень, виділених на реконструкцію парку Партизанської Слави в Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Встановлено, що директор підрядної організації, при пособництві ще однієї людини, вніс в офіційні документи неправдиву інформацію про обсяги виконаних робіт з реконструкції парку. У свою чергу заступник генерального директора Київзеленбуду, не перевіривши реальний обсяг виконаних робіт, погодив зазначені документи.

"Київзеленбуд" перерахував підрядної організації 14 млн гривень, чим завдав матеріальних збитків комунальному підприємству.

Нагадаємо, раніше в Києві одному із заступників керівника КО "Київзеленбуд" повідомлено про підозру у привласненні державних коштів.

Повідомлялося, що кошти виділялися на заміну огорожі навколо зеленої зони на одній з вулиць у Шевченківському районі. Під час слідства правоохоронці встановили, що до злочинної діяльності причетні один із заступників керівника КО "Київзеленбуд", спеціаліст відділу технічного нагляду комунального підприємства та директор підконтрольного суспільства.