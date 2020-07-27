У Києві на території ЖК знайшли підозрілий рюкзак, на місці вибухотехніки

На місце приїхали поліція і вибухотехніки
На території ЖК "Французький квартал" у Києві виявили підозрілий рюкзак. Знахідку перевіряють вибухотехніки.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
На фотографіях видно, що рюкзак залишили на одній з лавок на території РК. При цьому рюкзак має характерний військового спорядження відтінок/колір типу хакі.
На місці події працюють міліція і вибухотехніки. Останні, як видно на фото, перевірять рюкзак на наявність вибухонебезпечних пристроїв.
Як повідомили РБК-Україна в поліції Києва, вибухотехніки дійсно проводили огляд рюкзака.
"Уже обстежили, рюкзак виявився з продуктами харчування, власник знайшовся. Сказав, що забув рюкзак", - уточнили в поліції.
Нагадаємо, 21 липня два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку "Мінський", фахівці знешкодили вибухівку, один з пристроїв вибухнуло.
Після вибуху на "Мінській" столична поліція посилила контроль на вулицях, ринках, транспортних розв'язках та станціях метрополітену.