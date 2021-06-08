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У Києві митники вилучили понад 60 американських діамантів

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Київ, Вівторок 08 червня 2021 15:56
У Києві митники вилучили понад 60 американських діамантів Фото: вилучені діаманти (facebook.com/KYIVcustomsUA)
Автор: Марія Кучерявець

Київські митники виявили 61 діамант під час перевірки міжнародних відправлень, котрі прямували з США на адресу киянина та мешканців Дніпра. Зазначається, що загальна орієнтовна вартість прикрас становить понад 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба столичної митниці.

"61 діамант, з яких найбільші та найдорожчі - два жовтих (вартістю 5,3 тисячі доларів США) і три безбарвних (2,9 тисячі доларів США), і ще два діаманти надзвичайного небесно-блакитного кольору із зеленим відтінком", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що три міжнародні поштові відправлення від одного й того самого відправника з американського Балтимора прямували на адресу киянина та мешканців Дніпра. Згідно з деклараціями, у цих посилках мали знаходитися "розподільники документів" вартістю 0 доларів.

За інформацією митників, дорогоцінні камені відправник мав намір переслати в Україну, але водночас не задекларував їх належним чином.

Наразі Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил ст. 472 Митного кодексу України. Діаманти вилучено. Їх загальна орієнтовна вартість складає 11,6 тисячі доларів (319 тисяч гривень).

Фото: вилучені діаманти (facebook.com/KYIVcustomsUA)

Раніше РБК-Україна писало, що співробітниками митного поста "Бориспіль-аеропорт" було зафіксовано спробу незаконного переміщення через кордон України колекції срібних монет і медалей загальною вартістю понад 165 тисяч гривень.

Додамо, що митниками була виявлена спроба ввезення на територію України обладнання для видобутку криптовалют на 13 млн гривень.

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