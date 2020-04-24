У Києві за добу заразилось 9 священнослужителів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі на карантин закриті три монастирі

За минулу добу у Києві лабораторно підтвердили коронавірус у 63 людей, серед яких 9 священнослужителів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличка у своєму Telegram-каналі.

Як він повідомив, у 9 священнослужителів столиці підтвердили коронавірус, а саме: 5 випадків захворювання виявлено у Києво-Печерській Лаврі, три у Покровському Голосіївському монастирі та ще один у жіночому монастирі Святого Пантелеймона.

Також він додав, що наразі на карантин закриті три монастирі: Києво-Печерська Лавра, Іонинський та Покровський Голосіївський монастирі.

Крім того, серед 53 пацієнтів, у яких було виявлено коронавірусну інфекцію, 20 осіб госпіталізували, усі інші лікуються на самоізоляції під наглядом медиків.

Загалом у Києві коронавірус підтвердили у 1122 людей, з яких 53 мешканця столиці одужали.

Нагадаємо, з усіх захворілих коронавірусом у Києві майже 10% складають медики. За останню добу коронавірус діагностували у 3 медичних працівників. Загальна кількість заражених медиків у столиці - 111 осіб.