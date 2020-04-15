У Києві за добу виявили понад 60 нових випадків коронавірусу

У Києві за минулу добу коронавірус підтвердили у 61 людини. Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, загальна кількість заражених у Києві досягла 612 осіб. Серед інфікованих 26 жінок, 29 чоловіків та 6 дітей.

"За минулу добу коронавірус підтвердили ще в 61 киянина. Один випадок - смертельний. Всього в Києві вже 612 підтверджених випадків захворювання COVID-19. В лікарні столиці госпіталізували 28 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків", - повідомив Кличко.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували антирекорд за кількістю захворювань. За 14 квітня підтвердили 392 нових випадку COVID-19. Всього в країні підтверджено 3764 захворювань.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що на даний момент недоцільно говорити про вихід з карантину. За його словами, пом'якшення карантину можливо після того, коли в Україні буде спостерігатися постійне зменшення захворюваності.