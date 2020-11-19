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У Києві за добу 1348 нових випадків COVID-19

Київ, Четвер 19 листопада 2020 09:05
У Києві за добу 1348 нових випадків COVID-19
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Кількість нових випадків коронавірусу у Києві зростає. За минулу добу заразились ще 1348 людей.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони.

Це найбільший добовий приріст нових випадків за весь час пандемії. Також вчора в Києві від коронавірусу померли 34 людини.

З початку епідемії у Києві підтвердили 55 203 випадків COVID-19. За весь час одужали 19 556 людей. Смертельних випадків в місті зафіксували 1 047.

Нагадаємо, в Києві на минулих вихідних почав діяти карантин вихідного дня.

Однак, деякі міста України відмовилися вводити карантин вихідного дня. Серед них Львів, Тернопіль та Черкаси.

В Кабміні стверджують, що місцева влада не має повноважень відмовлятися від введення карантину вихідного дня.

Нагадаємо, в Україні відмінили адаптивний карантин і повернули загальнонаціональний. Ввели обмеження на масові заходи, роботу кінотеатрів та громадського транспорту.

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