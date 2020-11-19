В Киеве за сутки 1348 новых случаев COVID-19

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Число новых случаев коронавируса в Киеве растет. За прошедшие сутки заразились еще 1348 человек.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Это самый большой суточный прирост новых случаев за все время пандемии. Также вчера в Киеве от коронавируса умерли 34 человека.

С начала эпидемии в Киеве подтвердили 55 203 случаев COVID-19. За все время выздоровели 19 556 человек. Смертельных случаев в городе зафиксировали 1 047.

Напомним, в Киеве с прошлых выходных начал действовать карантин выходного дня.

Однако, некоторые города Украины отказались вводить карантин выходного дня. Среди них Львов, Тернополь и Черкассы.

В Кабмине утверждают, что местные власти не имеют полномочий отказываться от введения карантина выходного дня.

Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин и вернули общенациональный. Ввели ограничения на массовые мероприятия, работу кинотеатров и общественного транспорта.