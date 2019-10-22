У Києві суд відкрив справу щодо анулювання ліцензії NewsOne

Фото: NewsOne (facebook.com newsone.ua)

Справу розглядатимуть в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження щодо анулювання ліцензії телеканалу NewsOne. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що справу розглядатимуть в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

"Раніше з відповідним позовом до Окружного адміністративного суду міста Києва звернулась Національна ради України з питань телебачення і радіомовлення. Зокрема, позивач просить суд анулювати ліцензію на мовлення видану ТОВ Новини 24 години (логотип NewsOne)", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, 2 жовтня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до Окружного адмінсуду Києва щодо анулювання ліцензії телеканалу NewsOne. 4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти компаній-власників телеканалів "112 Україна" і NewsOne.

Нагадаємо, Нацрада через суд просила анулювати ліцензію на мовлення телеканалу NewsOne. Раніше до суду надійшли позови від "ТОВ НОВИНИ 24 ГОДИНИ" (логотип NewsOne) щодо визнання протиправним та скасування рішення Нацради щодо призначення позапланової виїзної перевірки телеканалу на предмет дотримання вимог Закону України "Про інформацію".

Як повідомляє РБК-Україна, 26 вересня Нацрада відмовилася продовжувати ліцензію на цифрове мовлення телеканалу "112 Україна". Згідно з рішенням, телеканал систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень.