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У Києві на будмайданчику підірвали екскаватор

Новини » Надзвичайні події    19.08.2019 - 11:37
У Києві на будмайданчику підірвали екскаватор
Фото: місце події (www.facebook.com/dtp.kiev.ua)

У результаті вибуху ніхто не постраждав

У Києві підірвали екскаватор на будівельному майданчику. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Зокрема, до поліції надійшло повідомлення від мешканця Подільського району про те, що він чув звук, схожий на вибух. На місце події відразу виїхали слідчо-оперативна група територіального управління поліції, вибухотехніки, експерти-криміналісти, кінологи зі службовими собаками, рятувальники, карета "швидкої".

У Києві на будмайданчику підірвали екскаватор

"Правоохоронці встановили, що вибух пролунав на території будівельного майданчика. Вибухотехніки оглянули територію і зібрали речові докази для проведення відповідної експертизи… У результаті події ніхто не постраждав", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що слідчий відділ Подільського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років ув’язнення.

Наразі проводяться необхідні заходи для встановлення усіх обставин події та затримання осіб, винних у скоєнні даного правопорушення.

Нагадаємо, в кінці липня в Києво-Святошинському районі Київської області дівчина підірвалася на гранаті. Вибух стався у селі Крюковщина. Дівчина постраждала від розривів осколків.

Як писало РБК-Україна, на початку липня на території Святошинського району міста Києва, в результаті вибуху гранати загинув чоловік.

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