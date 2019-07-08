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У Києві в результаті вибуху загинув чоловік

Новини » Надзвичайні події    08.07.2019 - 19:05
У Києві в результаті вибуху загинув чоловік
Ілюстративне фото (Мусієнко Владислав / УНІАН)

Подія належним чином зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв

На території Святошинського району міста Києва, в результаті вибуху гранати загинув чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції столиці.

До правоохоронців надійшло повідомлення, що на вулиці пролунав вибух, в результаті якого загинула людина. За викликом негайно виїхали наряди патрульних і слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції.

"За попередньою інформацією, в результаті вибуху гранати отримав смертельні поранення житель селища Коцюбинське, 1967 року народження", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що разом з потерпілим неподалік знаходився його товариш. За словами чоловіка, потерпілий загинув від вибуху гранати. Отримані фрагменти боєприпасу будуть спрямовані на проведення експертизи.

Подію належним чином зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Святошинського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом умисного вбивства з додатковою правовою кваліфікацією - самогубство.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 липня ввечері на дитячому майданчику в результаті вибуху гранати постраждали шестеро дітей. Постраждали діти у віці від 4 до 16 років. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями - ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Крім того, 5 червня у селі Троїцьке стався вибух. Як повідомляється, 48-річний місцевий житель прийшов до свого 54-річної колишньої співмешканки. Зайшовши в літню кухню з гранатою в руках, чоловік висмикнув чеку, в результаті чого стався вибух. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, а жінка отримала численні осколкові поранення, з якими була госпіталізована.

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