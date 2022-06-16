У Києві стоять системи ППО зі штучним інтелектом: як вони працюють

У столиці наразі працюють системи протиповітряної оборони із штучним інтелектом, хоча і не всі.
Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов, повідомляє РБК-Україна.
Говорячи про системи ППО міжнародного зразка, Смірнов зазначив, що там уже працює цей штучний інтелект, який визначає траєкторії польотів об’єктів, і може, у тому числі, спрацювати на випередження.
Він також розповів про роботу штучного інтелекту в різних системах, зокрема, про те, як це застосовується у роботі ДСНС. Представник міністерства нагадав, що наразі проводяться роботи з розмінування.
"І маємо розуміти, що є дуже багато моментів, де залучаються передові технології, у тому числі, аеродрони, які можуть підніматися на певну висоту, сканувати певний об’єкт. І ці процеси є автоматичними. Ця система сама сканує і передає дані. Якщо вона знаходить певну міну - одразу повідомляє. І умовний сапер бачить вже, де знаходиться, що це може бути", - поінформував радник очільника МВС України.
Він уточнив, що штучний інтелект необхідний, щоб мінімізувати людський фактор і, умовно кажучи, пришвидшити роботу певних структур. Так само це працює, у тому числі, при виявленні тих чи інших ситуацій на сході нашої країни, сказав представник МВС.
"Тому звичайно, ця історія - надзвичайно потрібна у 21-му сторіччі, якщо ми наразі говоримо про військові дії - для мінімізації людського фактору і більшої безпеки і охорони", - сказав він.
Нагадаємо, Україна зараз більш за все потребує сучасних систем ППО. Про це вкотре нагадав глава держави.
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