У Києві зіткнулися три автомобілі таксі, є постраждалий

Фото: місце події (kiev.informator.ua)

Авто зіткнулися на світлофорі

Пізно ввечері понеділка, 17 лютого, на бульварі Дружби народів у Києві зіткнулися відразу чотири автомобілі, три з яких належать різним службам таксі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Информатор".

Автомобілі служб таксі Bolt, Uber і Uklon вишикувалися в ряд на світлофорі біля PecherSky. Поки водії чекали зеленого сигналу світлофора в них влетів Audi, в результаті чого машини зіткнулися. У водія Audi виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

Фото: місце події (kiev.informator.ua)

На місце прибули патрульні, які запідозрили водія Audi у вживанні алкоголю перед тим, як сісти за кермо. Він поскаржився на погане самопочуття і тест на драгер проходив вже в кареті "швидкої".

"В ДТП постраждав лише сам імовірний винуватець. Він накульгував, але госпіталізації не потребував. Водії і пасажири трьох служб таксі відбулися легким переляком", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ввечері в неділю, 16 лютого, у Дніпрі при втечі від правоохоронців водій збив трьох людей на пішохідному переході.

РБК-Україна писало, що в місті Бровари Київської області п'яний поліцейський збив двох людей, один помер.