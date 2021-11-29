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У Києві на Столичному шосе сталася ДТП за участю п'яти автівок: рух ускладнено

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 08:43
У Києві на Столичному шосе сталася ДТП за участю п'яти автівок: рух ускладнено Фото: у Києві на Столичному шосе сталася ДТП за участю п'яти автівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 29 листопада вранці на Столичному шосе у Києві ускладнено рух транспорту. Причиною тому є ДТП за участі п'яти автівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва.

"На Столичному шосе ДТП за участю п'яти автомобілів. Рух ускладнено у напрямку ст. м. Видубичі", - йдеться в повідомленні.

У Києві на Столичному шосе сталася ДТП за участю п'яти автівок: рух ускладнено

Фото: у Києві на Столичному шосе сталася ДТП за участю п'яти автівок (t.me/kyivpatrol)

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