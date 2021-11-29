У Києві на Столичному шосе сталася ДТП за участю п'яти автівок: рух ускладнено
Фото: у Києві на Столичному шосе сталася ДТП за участю п'яти автівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 29 листопада вранці на Столичному шосе у Києві ускладнено рух транспорту. Причиною тому є ДТП за участі п'яти автівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва.
"На Столичному шосе ДТП за участю п'яти автомобілів. Рух ускладнено у напрямку ст. м. Видубичі", - йдеться в повідомленні.
Фото: у Києві на Столичному шосе сталася ДТП за участю п'яти автівок (t.me/kyivpatrol)