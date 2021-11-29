В Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей: движение затруднено
Фото: в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 29 ноября утром на Столичном шоссе в Киеве затруднено движение транспорта. Причиной тому является ДТП с участием пяти автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
"На Столичном шоссе ДТП с участием пяти автомобилей. Движение затруднено в направлении ст. м. Выдубичи", - говорится в сообщении.
Фото: в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей (t.me/kyivpatrol)