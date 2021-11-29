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В Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей: движение затруднено

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 08:43
В Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей: движение затруднено Фото: в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 29 ноября утром на Столичном шоссе в Киеве затруднено движение транспорта. Причиной тому является ДТП с участием пяти автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

"На Столичном шоссе ДТП с участием пяти автомобилей. Движение затруднено в направлении ст. м. Выдубичи", - говорится в сообщении.

В Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей: движение затруднено

Фото: в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей (t.me/kyivpatrol)

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