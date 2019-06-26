У Києві відбулась зустріч Кличка з президенткою парламентської асамблеї НАТО

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з президенткою парламентської асамблеї НАТО Меделін Мун. У зустрічі також взяла участь голова Постійної делегації українського парламенту в Парламентській асамблеї НАТО Оксана Юринець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кличка.

Кличко подякував Мун за підтримку України в її боротьбі з агресором та в прагненні зберегти територіальну цілісність і відновити мир у державі.

“Я щиро дякую за вашу роботу, за підтримку нашої країни. Для України дуже важлива допомога наших друзів - усіх, хто хоче бачити нашу державу незалежною, демократичною і європейською. Сьогодні Україна протистоїть агресії Росії, яка, цинічно нехтуючи міжнародним правом, почувається практично безкарною і продовжує руйнувати систему європейської безпеки. На це не можна не зважати. І потрібно не допустити зняття чи пом`якшення санкцій проти Росії", - підкреслив Кличко.

Він наголосив, що попри всі зазіхання Росії, в України немає іншої альтернативи й іншого шляху, крім руху до Європи та НАТО.