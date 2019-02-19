У Києві відбудеться міжнародна конференція по товарному бізнесу EasyConf

2 лютого в Києві відбудеться наймасштабніша міжнародна конференція по товарному бізнесу EasyConf (https://easyconf.bz в суперсучасній локації "ОАЗИС", РК "Ультрамарин" (Київ, вул. Липківського, 1А). Вона збере понад 1200 учасників і 26 спікерів з Китаю, України, ОАЕ та Європи, які підготують доповіді на підставі реального досвіду в бізнесі і своїх успішних кейсів. Тільки практична інформація у сфері товарного бізнесу, тільки прибуткові офферы, правильна логістика просування проекту в мережі. Дізнайтеся більше про готових бізнес-рішеннях від акул товарки. Організатори – seo.ua і ecb.bz.
Учасники EasyConf дізнаються:
Як розпочати власний бізнес без стартового капіталу;
Як вибрати самий ліквідний товар;
Як почати торгівлю з Китаєм;
Де знайти надійних постачальників;
Де краще всього продавати;
Як створювати власні бренди
Кого буде корисна конференція?
Всім, хто хоче працювати на себе, успішним бізнесменам, тим, хто ще не визначився зі своєю бізнес-моделлю, нішею, але хоче заробляти. Дізнайтеся на EasyConf як масштабувати бізнес і заробляти більше вже сьогодні!
Чому потрібно бути на EasyConf:
Спікери з OLX, Prom.Ua, УкрПошта, Google, Facebook;
Актуальна інформація, яку ви більше ніде не почуєте;
Велика товарна виставка з трендовими товарами;
Багато учасників з сфери eCommerce;
Нетворкінг і спілкування в кулуарах;
Цінні призи від партнерів;
Бізнес-знайомства
Для вашої зручності конференція буде проходити у форматі двох потоків: "Маркетинг" і "Бізнес". Гуру товарного бізнесу розкриють секрети успіху для гостей конференції. Можна буде задати будь-які питання, що цікавлять вас, уточнити цікаві моменти.