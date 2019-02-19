У Києві відбудеться міжнародна конференція по товарному бізнесу EasyConf

2 лютого в Києві відбудеться наймасштабніша міжнародна конференція по товарному бізнесу EasyConf (https://easyconf.bz в суперсучасній локації "ОАЗИС", РК "Ультрамарин" (Київ, вул. Липківського, 1А). Вона збере понад 1200 учасників і 26 спікерів з Китаю, України, ОАЕ та Європи, які підготують доповіді на підставі реального досвіду в бізнесі і своїх успішних кейсів. Тільки практична інформація у сфері товарного бізнесу, тільки прибуткові офферы, правильна логістика просування проекту в мережі. Дізнайтеся більше про готових бізнес-рішеннях від акул товарки. Організатори – seo.ua і ecb.bz.

Учасники EasyConf дізнаються:

Як розпочати власний бізнес без стартового капіталу;

Як вибрати самий ліквідний товар;

Як почати торгівлю з Китаєм;

Де знайти надійних постачальників;

Де краще всього продавати;

Як створювати власні бренди

Кого буде корисна конференція?



Всім, хто хоче працювати на себе, успішним бізнесменам, тим, хто ще не визначився зі своєю бізнес-моделлю, нішею, але хоче заробляти. Дізнайтеся на EasyConf як масштабувати бізнес і заробляти більше вже сьогодні!



Чому потрібно бути на EasyConf:

Спікери з OLX, Prom.Ua, УкрПошта, Google, Facebook;

Актуальна інформація, яку ви більше ніде не почуєте;

Велика товарна виставка з трендовими товарами;

Багато учасників з сфери eCommerce;

Нетворкінг і спілкування в кулуарах;

Цінні призи від партнерів;

Бізнес-знайомства

Для вашої зручності конференція буде проходити у форматі двох потоків: "Маркетинг" і "Бізнес". Гуру товарного бізнесу розкриють секрети успіху для гостей конференції. Можна буде задати будь-які питання, що цікавлять вас, уточнити цікаві моменти.