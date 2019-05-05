У Києві відбудеться Міжпарламентська конференція по боротьбі з антисемітизмом 

Цього тижня у Києві відбуватиметься Міжпарламентська конференція по боротьбі з антисемітизмом, участь в якій візьмуть парламентарі близько 10 країн. Про це розповів ініціатор проведення конференції голова групи з міжпарламентських зв‘язків з з Державою Ізраїль Георгій Логвинський, передає РБК-Україна.

Так, конференція по боротьбі з антиізраїлізмом проходить у Києві впродовж трьох днів 5-7 травня.

Участь у конференції візьмуть парламентарі з близько 10 країн: України, США, Франції, Грузії, Ісландії, Словенії, Румунії, Фінляндії, Литви та Латвії.

За словами Логвинського, проведення конференції дозволить об’єднанати зусилля політичних лідерів цих країн навколо протистояння, дискримінації та порушенню прав людини

"В сучасному світі ненависть і дискримінація по відношенню до будь-якої групи населення представляють собою загрозу всій системі міжнародного порядку. Саме тому, ми закликаємо представників всіх світових держав активізувати зусилля, спрямовані на забезпечення комплексної та ефективної системи захисту прав громадян та боротьби с ксенофобією та антисемітизмом. З метою об’єднання наших зусиль, ми вирішили скликати цю конференцію і розраховуємо на ефективні результати", - розповів Логвинський

Нардеп відзначив, що в рамках конференції проти антиізраїлізму відбудеться перший візит делегації новообраного Кнесету Держави Ізраїль в Україну. Окрім того, учасники зможуть взяти участь у київському Єврейському форумі

"Україна є четвертою країною за чисельністю єврейської спільноти. Так, саме в Україні розташована найбільша синагога й найбільший єврейський центр. Впевнений, що конференція допоможе налагодити нові зв’язки та обговорити нашу подальшу стратегію", - додав Логвинський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Логвинський обраний віце-президентом юркомітету ПАРЄ. Депутат Верховної ради України Георгій Логвинський обраний віце-президентом юридичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи.