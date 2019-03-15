У Києві повідомили про мінування Шевченківського суду

Із будівлі суду евакуюють працівників та відвідувачів

В Киеве из помещения Шевченковского районноого суда эвакуируют сотрудников и посетителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда в Facebook.

Как отмечается, эвакуация началась после поступления сообщения о минировании помещения. Работа суда приостановлена.

"В связи с поступлением сообщения о минировании помещения суда по состоянию на 14:00 в Шевченковском районном суде г. Киева проводится эвакуация работников и посетителей суда. Информацию о возобновлении работы будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве утром 21 февраля неизвестные сообщили о минировании здания Верховного суда. В связи с сообщением о заминировании, доступ к зданиям Верховного суда по ул. Пилипа Орлика 4, 4а, 8 был временно ограничен.

РБК-Украина писало, что в Харькове во время сессии городского совета сегодня, 27 февраля, неизвестные сообщили о минировании здания мэрии. Однако, несмотря на сообщения о минировании, горсовет продлил заседание. Депутаты и мэр Харькова Геннадий Кернес рассмотрели вопрос о повышении цены в общественном транспорте, после чего Кернес закрыл сессию.