У Києві невідомі повідомили про замінування Верховного суду

Ілюстративне фото (sud.ua)

Доступ до будівель тимчасово обмежений

У Києві сьогодні вранці, 21 лютого, обмежений доступ до будівель Верховного суду у зв'язку з повідомленням про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховного суду на сторінці Facebook.

Як повідомляється, у зв'язку з повідомленням про замінування, доступ до будівель Верховного суду по вул. Пилипа Орлика 4, 4а, 8 тимчасово обмежений.

Наголошується, що про відновлення доступу до суду і початку розгляду справ у звичайному режимі буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 19 лютого в Києві Вища рада правосуддя тимчасово припинила роботу через повідомлення про мінування.

15 лютого у Вінниці евакуювали 50 людей з відділення банку в зв'язку з повідомленням про замінування.

Раніше невідомий повідомив, що в Київській міській клінічній лікарні №8 закладена вибухівка, на спецлінію 102 надійшло близько 9:00. На місце події негайно виїхали всі профільні служби. Повідомлення про замінування лікарні на вулиці Кондратюка 1 лютого в Києві не підтвердилася.