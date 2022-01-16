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У Києві через повідомлення про мінування евакуюють людей з ТРЦ

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві вдень 16 січня надійшли анонімні повідомлення про мінування трьох торгово-розважальних центрів (ТРЦ). Людей евакуюють з будівель.

Про це РБК-Україна повідомила речник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) по Києву Світлана Водолага.

За її словами, повідомлення про мінування ТРЦ надійшли в Службу безпеки України (СБУ) близько 13:30.

"У Києві замінували універмаг "Україна", ТРЦ Ocean Plaza і "Гулівер", - сказала Водолага.

Вона зазначила, що з будівель ТРЦ проводиться евакуація відвідувачів і персоналу. На місці працюють співробітники поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками. Вони шукають вибухові та підозрілі предмети.

Нагадаємо, 13 січня у ряді українських міст "замінували" всі ТРЦ.

Відзначимо, в цей же день по Україні прокотилася хвиля неправдивих повідомлень про мінування 600 об'єктів у різних містах країни.

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КиївСлужба безпеки УкраїниДСНС