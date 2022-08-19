У Києві скоротять роботу метро напередодні Дня незалежності

У Києві змінюють тривалість роботи метро з 21 по 24 серпня. Протягом чотирьох днів метрополітен перевозитиме пасажирів з 6:00 до 21:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен" у Facebook.
"З 21 по 24 серпня (чотири дні) Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00. Просимо планувати свої маршрути з урахуванням роботи підземки", - сказано у повідомленні.
При цьому підземні станції як укриття, як і раніше, працюватимуть цілодобово.
Як повідомлялося раніше, київська влада змінить формат перепусток для пересування під час комендантської години. Це робиться, бо теперішні перепустки часто підроблюють.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.