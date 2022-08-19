RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві скоротять роботу метро напередодні Дня незалежності

Фото: у Києві скоротять роботу метро напередодні Дня незалежності (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві змінюють тривалість роботи метро з 21 по 24 серпня. Протягом чотирьох днів метрополітен перевозитиме пасажирів з 6:00 до 21:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"З 21 по 24 серпня (чотири дні) Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00. Просимо планувати свої маршрути з урахуванням роботи підземки", - сказано у повідомленні.

При цьому підземні станції як укриття, як і раніше, працюватимуть цілодобово.

Як повідомлялося раніше, київська влада змінить формат перепусток для пересування під час комендантської години. Це робиться, бо теперішні перепустки часто підроблюють.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ