В Києві знизилася кількість злочинів із застосуванням зброї

У Києві в поточному році зменшилась кількість злочинів із застосуванням зброї. За 11 місяців 2020 року в столиці зафіксували 64 злочини із застосуванням вогнепальної зброї.

Про це РБК-Україна повідомили в поліції Києва.

З 64 таких злочинів правоохоронці зафіксували 2 вбивства, 18 розбоїв, 32 хуліганства, а також одне викрадення людини, один факт знищення майна, 2 випадки привласнення майна, 8 випадків нанесення тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, днями в центрі Києва чоловік відкрив стрілянину з пістолета. Інцидент стався після того, як чоловіка попросили надіти маску в одній з аптек. Чоловік був нетверезим.

Також повідомлялося, що в жовтні в центрі столиці спецназ провів операцію зі стріляниною по затриманню злочинців.

Крім цього повідомлялося, що у Києві група іноземців влаштувала автопробіг зі стріляниною. Колона автомобілів включала в себе 14 автомобілів. Незважаючи на те, що в результаті інциденту ніхто не постраждав, поліція порушила кримінальну справу за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.