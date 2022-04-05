У Києві чутно вибухи на правому березі. В ЗСУ назвали причину

В Києві піротехніки розміновують територію. В ЗСУ попередили про вибухи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗС України.

"Звуки вибухів, які зараз чутно в столиці - це працюють піротехніки по розмінуванню територій", - пише пресслужба.

Війна Росії проти України триває сорок один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.