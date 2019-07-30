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У Києві слідчий поліції викрав 5 тис. доларів речових доказів, - ДБР


Гроші були раніше вилучені як речові докази і зберігалися в службовому кабінеті слідчого

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру слідчому підрозділу територіального відділу Нацполіції Київської області у викраденні зі службового кабінету грошей, які були вилучені як речові докази. Про це передає РБК-Україна із посиланням на ДБР.

Попередньо встановлено, що правоохоронець викрав 5 000 доларів та 3 200 гривень речових доказів, котрі були вилучені його колегою під час слідчих дій у кримінальному провадженні.

"Частину вказаних коштів підозрюваний витратив на власні потреби, а ще 1000 доларів США зберігав за місцем проживання в кімнаті гуртожитку", - зазначили в ДБР.

Під час обшуку в його кімнаті були вилучені 1000 доларів. Наразі поліцейський перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Випадок кваліфіковано як крадіжку (ч. 3 ст. 185 КК України).

"Скеровано до суду клопотання про відсторонення поліцейського від посади... Уразі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років позбавлення волі", - додали в ДБР.

Нагадаємо, нещодавно слідчі Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за фактом затримання патрульних спецпідрозділом КОРД через зупинку автомобіля начальника обласної поліції. 

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