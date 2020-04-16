У Києві сильний вітер повалив частину конструкцій Подільського мосту

У Києві через сильний вітер впала частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мостового переходу. Про це у Facebook повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

За його словами, внаслідок події ніхто не постраждав.

"Сьогодні, 16 квітня, через сильний вітер впала частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мостового переходу. Ці конструкції використовують для виконання робіт із антикорозійного захисту металоконструкцій арки мосту. Конструкції мосту непошкоджені, постраждалих немає", - повідомив Поворозник.

Він додав, що на об’єкті вже виконуються роботи з їх відновлення.

У КМДА рекомендували громадянам триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев.

Нагадаємо, 16 квітня в Україні очікуються шквальні пориви вітру понад 22 м/с. Сьогодні Києвом та околицями пронеслася піщана буря. У поліції закликали пішоходів без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Також повідомлялося, що внаслідок негоди на під’їзді до Києва зіткнулись чотири вантажівки і два легкових автомобілі. За даними патрульної поліції, у ДТП загинули люди.