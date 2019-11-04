У Києві через сильний вітер оголосили "жовтий" рівень небезпеки

У понеділок, 4 листопада в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, що відповідає першому ("жовтому") рівню небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У зв'язку з цим управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян і гостей міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

всі вікна щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев (особливо тополь), не паркувати поруч з ними автотранспорт;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

У КМДА нагадали, що при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, що синоптик Наталка Діленко повідомила, що 4 листопада в Україні буде квітнева погода. Температура повітря досягне +15 +20 градусів. У Києві вдень повітря нагріється до +15 +17 градусів.