У Києві на Шулявському шляхопроводі почався аварійний ремонт асфальту

Ремонтні роботи триватимуть протягом 2-3 днів

В Киеве сегодня, 30 января, на Шулявском путепроводе начался аварийный ремонт асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Работы по аварийному ремонту продлятся 2-3 дня.

Водителей просят отнестись к неудобствам с пониманием и обращать внимание на ограничительные знаки, чтобы избежать осложнений движения и возможных аварийных ситуаций.

Также отмечается, следующим будет ремонт проезжей части подъездных дорог - улиц Петра Нестерова, Антона Цедика, Гарматной и Выборгской.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве весной 2019 года Шулявский путепровод полностью перекроют и начнут демонтаж конструкций.

Также сообщалось, что в Киеве действие режима одностороннего движения по Парковой дороге в сторону Европейской площади в утренние часы рабочих дней с 31 января 2019 года будет продлено на 1 час - до 11:00.