В Києві мережа фітнес-клубів "Спорт Лайф" порушує карантин

Так, 19 березня в компанії повідомили, що згідно з протоколом № 20 постійної комісії з питань техногенно-екологічно безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації від 18.03.2021, клуби Києва продовжують працювати у звичайному режимі, виключення торкнулися тільки роботи басейнів.

Водночас 18 березня мер Києва Віталій Клично на онлайн-брифінгу повідомив, що крім відвідування басейнів у фітнес-клубах також повинні бути заборонені й групові заняття.

Скріншот з сайту мережі "Спорт Лайф" (sportlife.ua)

В call-центрі клубу РБК-Україна підтвердили, що групові заняття продовжують працювати без змін. Своє рішення адміністрація пояснила тим, що "зали для групових занять мережі дозволяють розміщувати клієнтів з урахуванням - не більше 1 людини на 10 кв. м".

Варто зазначити, що така норма дійсно вводилася для фітнес-клубів, однак під час адаптивного карантину у лютому 2021 року.

В нинішніх умовах жорсткого локдауну у Києві ці обмеження допустимі тільки для проведення богослужінь та інших релігійних заходів.