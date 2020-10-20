У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро

У Києві сьогодні, 20 жовтня, можлива зміна в роботі метрополітену. У зв'язку з проведенням футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Ювентус" (Італія) можливе обмеження роботи станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Про це повідомили в прес-службі Київського метрополітену.

Так, перед початком матчу, який запланований на 19:55, можливе закриття на вхід для пасажирів станції "Олімпійська". Після закінчення поєдинку можуть обмежити на вхід станції "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - пояснили в метрополітені.

Нагадаємо, сьогодні на "Олімпійському" пройде перший за чотири роки матч київського "Динамо" в Лізі чемпіонів. Суперником "Динамо" буде італійський "Ювентус".

Також РБК-Україна писало, що згідно з прогнозами букмекерів, явним фаворитом зустрічі з "Динамо" є "Ювентус". При цьому найбільш очікуваним результатом є 1:1.