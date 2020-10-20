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Динамо - Ювентус: прогноз на стартовий матч в групі Ліги чемпіонів

Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 12:04
Динамо - Ювентус: прогноз на стартовий матч в групі Ліги чемпіонів
Фото: гравці "Динамо" перед грою з "Ювентусом" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

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Київське "Динамо" стартує в груповому раунді Ліги чемпіонів домашнім матчем проти туринського "Ювентуса". Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1".

20 жовтня 19:55
Київ, НСК "Олімпійський"

На думку букмекерів, явним фаворитом зустрічі є туринська команда. Коефіцієнт на тріумф "Ювентусу" становить 1,95, а шанси на перемогу "Динамо" оцінили у 4,33, на нічийний результат пропонується коефіцієнт 3,30.

Найбільш очікуваним результатом зустрічі, виходячи з поточних котирувань, є нічия з рахунком 1: 1, коефіцієнт на який становить 6,00, а також мінімальна перемога команди Андреа Пірло за 6,50.

У киян, які пробилися в основну сітку турніру вперше за чотири роки, основний склад футболістів не зазнав особливих втрат перед матчем. Туринській команді через коронавірус не зможе допомогти ключовий гравець Кріштіану Роналду і перелік кількох гравців, які залишаються під питанням.

Нагадаємо, матч "Динамо" проти "Ювентуса" дозволили провести з глядачами.

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Новини України Спорт ДинамоЮвентуспрогнозставкигрупповой раундбукмекерыЛіга чемпіонів

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