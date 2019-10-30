Київ скували пробки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнений рух транспорту на проспекті Валерія Лобановського

У середу, 30 жовтня, у Києві утворились значні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Пробки на правому березі

Ускладнений рух транспорту на проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, вулиці Нова, біля аеропорта "Київ". Також пробки на проспекті Леся Курбаса, проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирська, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька.

Фото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Пробки утворились на вулиці Жилянська, бульварі Тараса Шевченка, Набережному шосе, а також на Північному, Дарницькому та Південному мостах та мосту імені Патона.

Пробки на лівому березі

Ускладнений рух транспорту на проспекті Генерала Ватутіна, Броварському проспекті, проспекті Соборності, проспекті Миколи Бажана.

Фото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня з 8:10 до 9:20 будуть закривати на вхід станцію метро "Золоті ворота".

Крім того, у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський" між "Динамо" - "Шахтар" перед початком гри (19:30), можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійської" на вхід.