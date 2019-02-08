У Києві сьогодні туман та ожеледиця

Протягом дня буде хмарно з проясненнями

В Киеве сегодня утром, 8 февраля, местами туман, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

По данным Украинского гидрометцентра, в столице сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура днем около 0º.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 февраля 2019 года на территории Украины преимущественно без осадков, снег с дождем ожидается только в Крыму, температура воздуха днем поднимется до +7.

Как писал Styler, синоптик Наталья Диденко рассказала, что в пятницу, а также на ближайших выходных в Украине ожидается существенное изменение погодных условий. Атмосферный фронт, приход которого анонсировали метеопрогнозы, до Украины не дойдет, а вместо него придет антициклон, который принесет с собой солнечную погоду.