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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +7

Новини » Суспільство    08.02.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +7
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 8 лютого 2019 року на території України переважно без опадів, сніг з дощем очікується лише в Криму, температура повітря вдень підніметься до +7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від +1 до +7, вночі від -2 до -6. На півночі України вдень від -2 до +1, вночі від -5 до -8. В центрі вдень від -1 до +1, вночі від -4 до -7.

У східних областях сухо, температура вдень від -2 до +1, вночі від -4 до -7. На півдні України вдень від 0 до +2, вночі від -2 до -5. У Криму очікується сніг з дощем, вдень від +3 до +5, вночі від -1 до +1.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +7Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +7

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 8 лютого сухо, вдень від -1 до +1, вночі від -5 до -7, вітер південний, 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +7Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +7

Фото: погода в Києві та області

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