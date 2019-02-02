У Києві сьогодні туман та ожеледиця

Істотних опадів в столиці не прогнозують

В Киеве сегодня, 2 февраля, ожидается туман, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в целом в столице сегодня будет облачно, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура днем 0-3° тепла.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям также предупреждают - 2 февраля по Киеву туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее в "Укравтодоре" сообщили, что состояние покрытия на дорогах государственного значения мокрое, проезд на всех путях, по состоянию на 8:00 2 февраля, обеспечен.

По сообщению Гидрометцентра, 2 февраля в западных и северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. В большинстве областей туман, на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура воздуха от 2° мороза до 5° тепла, на востоке 0-5° мороза, на крайнем западе и юге 6-11° тепла.