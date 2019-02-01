У Києві сьогодні туман і ожеледиця

У столиці сьогодні від +1 до +3

В Киеве сегодня, 1 февраля, густой туман, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

По данным Гидрометцентра, в Киеве сегодня облачно, ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Кроме того, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха от +1 до +3.

Водителям в условиях тумана рекомендуют:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Отметим, в Украине на 1 февраля 2019 года синоптики прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом. В частности, в северных, ночью в западных, а днем и в центральных областях ожидаются осадки, на остальной территории преимущественно сухо. В большинстве областей страны туман, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале февраля ожидается потепление, которое будет сопровождаться дождями.