У Києві сьогодні продовжать роботу метро

У Києві в ніч з 14 на 15 жовтня буде на годину продовжена робота метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метрополітену.

Зазначається, що сьогодні у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між збірними командами України та Португалії (початок гри о 21:45), будуть деякі зміни в роботі столичного метрополітену. Зокрема, перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська".

Після закінчення футболу, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, у Києві у вівторок, 15 жовтня, частково обмежать рух автомобільного транспорту проспектом Перемоги. У зв'язку з роботами зі зведення Шулявського шляхопроводу частково обмежать рух транспорту проспектом Перемоги. Також КМДА опублікувала схему об'їзду.

Крім того, сьогодні у зв'язку з заходами до Дня захисника України у Києві перекрили рух транспорту на ділянках від парку Шевченка до вул. Банкова та від парку Шевченка до вулиці Грушевського.