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У Києві сьогодні очікується туман

Новини » Суспільство    03.02.2019 - 10:52
У Києві сьогодні очікується туман
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні, 3 лютого, у столиці очікується видимість 200-500 м

У Києві, сьогодні, 3 лютого, очікується туман, на дорогах місцями можлива ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Як повідомили в Укргідрометцентрі, у неділю 3 лютого, у столиці очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий), на дорогах місцями ожеледиця.

Водіям рекомендують під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, сьогодні, 3 лютого, у столиці України опадів не очікується, вдень температура коливатиметься від +3 до +5, вночі від 0 до +2. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

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