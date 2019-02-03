Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +13

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від +3 до +5

Погода на сьогодні: 3 лютого 2019 року в Україні без опадів, температура повітря вдень підніметься до +12. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході очікується без опадів, хмарно, температура повітря вдень від +4 до +13, вночі від 0 до +3. На півночі України хмарно, температура повітря вдень від 0 до +5, вночі від 0 до +3. У центрі без опадів, вдень від +3 до +6, вночі від 0 до +3.

У східних областях без опадів, температура вдень від 0 до +3, вночі від -1 до +3. На півдні України сухо, вдень від +7 до +11, вночі від +2 до +4. У Криму вдень від +10 до +12, вночі від +2 до +4.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 3 лютого без опадів, вдень від +3 до +5, вночі від 0 до +2, вітер південно-східний, 3-8 м/с.