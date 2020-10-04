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У Києві сьогодні очікується сильний вітер

Автор: Дмитро Левицький

У Києві сьогодні, 4 жовтня, погіршиться погода. У столиці прогнозують сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Сьогодні жителям та гостям столиці варто очікувати пориви вітру до 20 метрів на секунду. У місті оголосили жовтий рівень небезпечності.

У КМДА закликають не перебувати та не паркувати автомобілі під великими деревами, а у разі сильного вітру сховатися у найближчій будівлі або природному укритті.

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"При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103", - додали в КМДА.

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозували переважно суху та хмарну погоду. У Закарпатській області синоптики очікували незначних опадів.

Крім того, українські синоптики спрогнозували погоду на жовтень.

Додамо, в Українському гідрометцентрі в коментарі РБК-Україна розповіли, коли цьогоріч слід очікувати "бабиного літа".

Прогноз погоди
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