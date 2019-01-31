В Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах

Також можливі невеликі опади у вигляді дощу

В Киеве сегодня, 31 января, ожидается туман, на дорогах местами гололедица, небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Также прогнозируют облачность, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура в течение суток от о до +2.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 31 января 2019 года на западе Украины ожидается снег с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем поднимется до +13.

Добавим, в конце января наблюдается резкая смена погоды. В частности, практически во всех регионах отступили снегопады и морозы, а временная оттепель сопровождается туманом и туманом.