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Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +13

Новини » Суспільство    31.01.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +13
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від 0 до +2

Погода на сьогодні: 31 січня 2019 року на заході України очікується сніг з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень підніметься до +13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході очікується сніг з дощем, температура повітря вдень від -1 до +3, вночі від -2 до +3. На півночі України переважно без опадів, температура повітря вдень від -1 до +2, вночі від 0 до -3. В центрі вдень від -1 до +4, вночі від -3 до +2.

У східних областях без опадів, температура вдень від -1 до +3, вночі від -3 до +2. На півдні України дощі пройдуть лише в Одеській, вдень від +5 до +10, вночі від 0 до +3. У Криму вдень від +11 до +13, вночі від +3 до +5.

Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +13

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 31 січня очікується сніг, вдень від 0 до +2, вночі від 0 до +2, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +13

Фото: погода в Києві та області

 

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