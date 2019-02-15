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У Києві сьогодні очікується ожеледиця

Новини » Суспільство    15.02.2019 - 09:18
У Києві сьогодні очікується ожеледиця
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці хмарно з проясненнями

У Києві сьогодні, 15 лютого, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Також у Києві хмарно з проясненнями, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вдень від +1 до +3.

"Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, 15 лютого 2019 року на території України опадів не очікується, температура повітря вдень підніметься до +6. 

Також РБК-Україна писало, що у ряді областей України вранці 15 лютого спостерігається густий туман, водіїв закликають дотримуватися заходів безпеки. 

Станом на 08:00 в Івано-Франківській, Одеській, Хмельницькій та Чернівецькій областях триває дощ. У Київській, Кіровоградській, Луганській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях спостерігається туман, на решті території країни без опадів.

 

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