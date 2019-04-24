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У Києві сьогодні обмежать роботу трьох станцій метро

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 08:18
У Києві сьогодні обмежать роботу трьох станцій метро
Фото: київське метро (РБК-Україна)

Станції метро закриють у зв'язку з матчем "Динамо"-"Шахтар"

У центрі Києва ввечері обмежать роботу трьох станцій метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні ввечері у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Шахтар" (Донецьк) перед початком гри можливе обмеження станції "Олімпійська" на вхід.

"Після завершення гри можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - йдеться в повідомленні.

У Києві сьогодні обмежать роботу трьох станцій метро

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на великодні свята громадський транспорт працюватиме довше. Зокрема, київський метрополітен у ніч з 27 квітня на 28 квітня буде працювати на одну годину довше, а вранці відкриється на годину раніше.

Відзначимо, до 31 жовтня 2019 року з київського метро повністю виведуть жетони. Після цієї дати в метро будуть використовувати тільки електронні засоби оплати за допомогою проїзних і платіжних банківських карт.

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