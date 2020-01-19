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У Києві сьогодні обмежать рух на Столичному шосе

Новини » Суспільство     19.01.2020 - 08:43
У Києві сьогодні обмежать рух на Столичному шосе
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Обмеження триватимуть до 20:00

Сьогодні, 19 січня, у Києві частково обмежать рух транспорту на Столичному шосе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними КМДА, сьогодні з 9:00 до 20-ї години вечора рух транспорту на мосту через річку Либідь на Столичному шосе буде частково обмежено. На мосту будуть проводитися протиаварійні роботи на асфальтовому покриттю.

Зазначається, що протиаварійні роботи вестимуться у напрямку "Корчуватого".

"Роботи триватимуть у неділю, 19 січня, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух частково обмежено", - зазначили в КМДА.

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Нагадаємо, що у неділю, 19 січня, також можливі обмеження дорожнього руху на окремих ділянках Бориспільського шосе і в районі аеропорту "Бориспіль". В Управлінні державної охорони попередили водіїв про можливі обмеження у зв'язку з траурними заходами, присвяченими катастрофі літака МАУ в Ірані.

Крім того, у столиці після завершення новорічних та різдвяних свят відновили автомобільний рух в районі Софіївської площі. Володимирський проїзд був повністю відкритий для проїзду автотранспорту.

Також РБК-Україна писало, що на одній зі станцій київського метрополітену відкриють додатковий вестибюль у неділю, 19 січня. Сьогодні з 10:00 до 17:00 розширять роботу станції метро "Гідропарк".

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