У Києві сьогодні обмежать рух на двох мостах

Рух буде частково обмежено на Північному та Південному мостах

В Киеве завтра 13 февраля ограничат движение транспорта на Северном и Южном мостах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор" в Facebook.

Как отмечается, в связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия 13 февраля будет частично ограничено движение транспорта:

на Северном мосту через р. Днепр с 10:00 до 13:00 в направлении жилого массива Троещина, а также с 13:00 до 20:00 в направлении жилого массива Оболонь;

на Южном мостовом переходе с 20:00 до 00:00 час. в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе, а с 00:00 до 04:00 14 февраля в направлении со Столичного шоссе на ул. Николая Бажана.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, в Киеве сегодня, 13 февраля, синоптики прогнозируют ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололед.

РБК-Украина писало, что в Киеве в связи с первоочередным ремонтом на мосту им. Патона частично ограничено движение транспорта с 12 до 24 февраля.