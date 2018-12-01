У Києві сьогодні вночі закриють рух на мосту Патона

Фото: міст Патона (twitter.com/kmda_official)

Обмеження будуть діяти у зв'язку із виконанням ремонту і триватимуть з півночі до 5:30

На мосту Патона в Києві, в ніч на 2 грудня, закриють рух транспорту в обох напрямках Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Комунальної корпорації "Київавтодор".

Як зазначається, що обмеження діятимуть з-за виконання ремонту і триватимуть з півночі до 5:30.

"2 грудня з 00.00 год. до 05.30 у зв'язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Патона буде закрито рух транспорту по мосту в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві на мосту Патона у зв'язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на місяць частково обмежать рух транспорту. Обмеження діятимуть з 28 листопада по 27 грудня в напрямку з Русанівської набережної на Дніпровську набережну.

Також РБК-Україна повідомляло, що в центрі Києва з 24 листопада обмежено рух транспорту у зв'язку з підготовкою та святкуванням новорічних свят. Рух транспорту обмежать вздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі з 24 листопада 2018 року до 24 січня 2019 року.